紐約洋基本季先盛後衰，包括季中交易補強的失敗，但是季末記者會從凱許曼身上看不到高層重整的決心。3位核心人物，老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）、前總管凱許曼（Brian Cashman）、總教練布恩（Aaron Boone）這段期間相互吹捧，史坦布瑞納稱讚凱許曼值得信賴與布恩的卓越領導，同時布恩稱讚老闆和凱許曼的優秀管理，看來就是「一切照舊」不需要改變。

老闆史坦布瑞納上個月已經放話，他喜歡布恩，在洋基這個最大的市場掌兵並不容易，凱許曼稱讚布恩的沉穩，強調「我110%支持他。」身為總教練，球隊陣容並不是布恩決定，他只能使用凱許曼給他組建的陣容，凱許曼如果批評他就是在顯示自己的無能。凱許曼還指出，失敗的時候本來就會引來大量批評，任何人都逃不過（即使布恩是個好教練）。

球迷看了不禁搖頭「這根本是在浪費時間」，洋基球團覺得大家都很棒，在溫馨的氣氛下，球季失敗沒有人需要被檢討。

凱許曼的新合約尚未敲定，他目前是無償為球隊工作，但老闆已口頭答應要重簽。對於外野手賈吉（Aaron Judge）的新合約談判，凱許曼仍表示很希望簽回賈吉，同時拒絕透露洋基的出價上限。外界預測在巨人、道奇的競標下，賈吉合理的價碼應是9年3.3億美元。