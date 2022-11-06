有著天才歌手之稱的YOSHI（本名：佐佐木嘉純）驚傳在川崎市與卡車相撞，雖然緊急送醫治療，仍在5日凌晨2點17分時不治身亡，得年19歲。

YOSHI過去曾以歌手、時裝模特、演員的身分活躍在演藝圈之中。最初，他被時尚設計師維吉爾阿布洛（Virgil Abloh）看中，並在IG上傳一張合照，因而成名。日前，YOSHI還作為主唱參加了YOSHIKI的樂隊試鏡節目「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」，是參賽者之中，相當有競爭力的人選。

此外，還曾主演電影《タロウのバカ》與演員菅田將暉搭戲。可謂是在電影及音樂界都具有相當才氣的明珠。這些傲人的事蹟，也讓他在2018年時，被美國《福布斯》雜誌評選為「30歲以下改變世界的30位日本人之一」

據日媒報導指出，神奈川縣警察表示這場事故是在5日零時左右，騎乘重機的YOSHI在十字路口上與一輛從對面車道右轉的卡車相撞，YOSHI的頭部因此受到重創，雖然緊急送醫後仍宣告不治。而肇事的60歲卡車司機現已遭到逮捕，警方指出司機涉嫌過失致死罪，並且司機已坦承過失，而警方將繼續調查現場情況。