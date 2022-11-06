受東北季風影響，中央氣象局觀測今晨最低溫出現在宜蘭五結鄉16.7度，氣象專家吳德榮表示，今北台灣濕涼微冷，明起冷空氣逐日減弱、氣溫緩升，周二降雨略增，北部、東半部有局部短暫雨，周三天氣好轉，氣象局表示，下周日至下周二東北季風再增強，天氣轉涼，北部、東半部地區轉短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨各地最溫大多在17至19度，今、明（6、7日）兩天水氣稍減，大台北東側、東半部偶有局部雨，桃園以南多雲時晴，山區偶有小範圍零星飄雨機率。今日北台灣濕涼微冷17至25度，中南部白天舒適早晚涼冷，約18至30度，東部17至28度。

吳德榮表示，周二（8日）降雨略增，北部轉有局部短暫雨，東半部仍有局部雨，新竹以南多雲時晴；周三（9日）天氣好轉，各地為晴時多雲，東半部有局部短暫雨的機率。氣溫方面，明起至周三冷空氣逐日減弱、氣溫逐日緩升，白天北舒適約23至27度，南微熱、早晚涼，氣溫22至28度。周四、五（10、11日）水氣微增，北海岸、東半部有局部短暫雨，周四北部氣溫微降至24度，周六（12日）各地轉晴，氣溫升，白天微熱27度，早晚涼，在21、22度左右。

氣象局表示，下周日至下周二（13至15日）東北季風再增強，天氣轉涼；北部及東半部地區有短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。