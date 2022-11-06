台南一名女子A婚後先後產下2子女，孰料丈夫突逢車禍受重傷，幾近植物人狀態，A女獨自照顧丈夫、2子女與服侍公婆將近8年，最終選擇帶2子女離家並分居20年，今年間向法院訴請離婚。但台南地院審理時，法官認為夫妻本該同甘共苦，A女違背婚姻基礎，棄丈夫不顧，婚姻無法維繫A女須負較大責任，故判敗訴。可上訴。

判決書指出，A女主張與丈夫自1990年間登記結婚，婚後育有2名子女，而丈夫於1993年間發生嚴重車禍受傷，幾近植物人狀態，她獨自照顧丈夫、扶養年幼2子女之外，還得服侍公婆，靠家庭代工打零工賺取微薄收入補貼家用達8年間，後因身心俱疲而選擇與丈夫分居，帶著2子女離家生活。A女認為，她與丈夫分居達20年，無夫妻之實，婚姻也無任何足以維持下去的感情基礎，故依法向法院訴請離婚。

對此，A女丈夫答辯，當年他受傷時，妻子不顧公婆反對堅持帶著他與2子女搬離家中居住，又因無力照顧他，將他棄置公婆家路邊，認為妻子離家後對他不聞不問，主觀上是厭棄他，不願與他生活並故意分居，若2人婚姻有破綻，妻子須負較大責任，也無理由要求離婚。

台南地院審理時，法官勘驗2人的女兒證詞，女兒稱，母親一度帶著他們與父親離家生活，只是母親當時很年輕，沒辦法獨自扶養2個小孩又得看顧肢障的父親，才選擇把父親送回爺爺奶奶家，當面爺爺奶奶的面交還等語。

法官認為，是A女將丈夫送回婆家才導致2人分居20餘年，既然2人為夫妻，婚姻關係中本會遇上許多困難，應該基於婚姻基礎相互扶持及克服，而男方因車禍導致生活無法自理，A女理應同甘共苦，卻違背婚姻承諾，棄男方於不顧，長達20年未照護男方，故雙方無法維繫婚姻，A女須負較大責任，不准許A女的離婚請求，判其敗訴。可上訴。