台灣友善的素食環境，吸引不少外國人，一名來自美國的Maya表示，她之所以會來台灣，是因為5年前曾在CNN網站看了報導台灣的文章，內容說台灣是最適合純素食者的城市，她在3個月前來台，近日到坊間的素食店用餐，沒想到老闆娘一聽到她是從美國來的，不斷地熱情地招待，令她感動不已，直呼「台灣人真的很友善， 因為在美國是不可能遇到這樣的狀況」。

YouTube《不要鬧工作室》近日上傳最新影片，來自美國肯塔基州的Maya，來台灣已有3個月，她5年前曾在CNN網站、台北時報看到台灣相關報導，內容皆寫道台灣是最適合純素者的城市，除此之外，她也上網看了很多關於台灣的文章，大多數都提到台灣人很友善，她來台後發現一切都是真的。

Maya在《不要鬧工作室》版主的帶領下，到坊間的素食店品嘗素食滷肉飯、紅燒麵，只見她一口接著一口，露出滿意微笑，大讚「真的很好吃」。素食店老闆娘一聽到她是從美國來的，還送了一大盤燙青菜、一碗素餛飩湯、一盤蘋果，令她不好意思地說，一抵達台灣就對台灣人的友善印象深刻，「但今天老闆娘的舉動，真的是最友善的，因為在美國是不可能有餐廳老闆像這樣招待。」

素食店老闆娘向Maya說，有朋自遠方來，人與人會相遇是因為緣分，所以才會如此招待她，Maya為此差點哭出來，她說「老闆娘願意如此招待陌生的客人、分享她的料理，我真的很感動」。