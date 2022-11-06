全球第一超模的吉賽兒邦臣（Gisele Caroline Bündche）與NFL傳奇湯姆·布雷迪（Tom Brady）官宣離婚，將與老公分割53億家產(新台幣)，友好結束13年的婚姻關係，外界對於此消息萬分惋惜。近日，吉賽兒非但沒有因離婚而消失在眾人視野，反而登上知名時尚雜誌封面，穿著「性感透視裝」，宣告自己全面回歸。

知名時尚雜誌《V Magazine》曬出2022冬季號最新封面，不是別人正是剛宣布離婚的超模吉賽兒邦臣，她一連換上多套華服，其中有多套是超性感的透視裝，只見吉賽兒穿著一件繡滿高雅的楓葉的透明薄紗，全身似乎只穿著一件白色底褲，而上身則一絲不掛，凹凸有致的曲線一覽無遺。

吉賽兒又換上另一套水鑽格紋禮服，用水鑽編織而成的鏤空禮服，營造豪華貴氣的氛圍，讓她整個人氣勢全開，美翻所有人。粉絲更是瘋狂讚美：「永遠的超模」、「她證明她永遠是TOP」、「沒人可以取代吉賽兒」、「這就是頂尖超模的實力」、「女王回歸」

42歲吉賽爾·邦臣擁有一張凍齡的美貌與性感身材，被認為是全球最會賺錢的名模，更是巴西國寶級超模，她曾在巴西里約奧運會上走開幕秀，價碼大約一步價值45萬美元(約1千4百萬台幣)，並擁有著無比輝煌的職業生涯，締造了諸多模特行業的標杆，地位無可取代，被譽為全球第一超模。