The Phoenix Suns fear forward Cam Johnson has suffered a torn meniscus in his right knee, sources tell me and @sam_amick. Testing so far indicates the meniscus injury, and Johnson is receiving further evaluations and imaging. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 5, 2022

前役遭遇拓荒者打到首節就因右膝不適退場的太陽先發大前鋒卡麥隆強生，6日被《The Athletic》權威記者查拉尼亞搶先爆料，右膝確定出現半月板撕裂傷勢，接下來還需進一步治療與檢查，只是如此一來，太陽大前鋒位置的戰力勢必更加薄弱。

卡麥隆強生是在本季站穩太陽先發大前鋒位置，原因是原本主力大前鋒克勞德跟太陽管理階層與教練團為了角色定位鬧翻，本季宣告不會再幫太陽打球，只能等待太陽找到交易對象把他送走，太陽只能改用卡麥隆強生扛下先發大前鋒位置。

目前卡麥隆強生前8場比賽平均可拿13.0分、3.4籃板及1.8助攻，假如他真的遭逢膝蓋半月板撕裂，恐怕缺席時間將會很長，甚至不排除整季提前報銷的可能性，太陽只能改用克雷格或薩瑞奇先發，問題是這兩人能否及時扛下這個重責。

太陽本季拿下6勝2敗，暫跟拓荒者並列西區第1，當前除了希望卡麥隆強生傷勢別太嚴重，更期望陣中可以有人挺身而出，否則太陽接下來戰機勢必受到一定程度的衝擊。