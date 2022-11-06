紐約政壇台裔選將輩出，即將投票的期中選舉，聯邦眾議員孟昭文、紐約州參議員劉醇逸爭取連任，深耕地方多年的曲怡文聲勢看漲，有望成為首位台灣出生的女性紐約州參議員。

3人都代表民主黨，也都來自亞裔人士聚集的選區。其中，孟昭文2013年以全美首位台裔女性聯邦眾議員身分進入國會，今年持續在家鄉紐約市皇后區國會第6選區競選，爭取第6任，面對兩年前輕鬆擊敗的共和黨對手茲米契（Tom Zmich）。

47歲的孟昭文雙親來自台灣，關注女權、長者照護、槍枝管制、氣候變遷、移民及治安等議題，曾任民主黨全國委員會（DNC）副主席，現任聯邦眾議院撥款委員會委員。

55歲的劉醇逸是政壇老鳥，曾任紐約市議員、市主計長，參選紐約市長、州參議員接連失利。他重拾教職多年後復出政壇，2018年以過半得票率成為首位台灣出生的紐約州參議員，時隔兩年順利連任。

他今年在皇后區的紐約州參議會第16選區遭遇共和黨籍對手克魯斯（Ruben Cruz）挑戰。

劉醇逸10月參加雙十國慶活動時向中央社表示，紐約奮力擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰影，教育方面有許多問題亟待解決，議會也需要協助業者重新振作、讓民眾回到工作崗位。談到故鄉台灣，他說樂見美國挺台。

至於是否有把握連任，劉醇逸笑著說，只要有長期力挺的選民支持，他就深具信心。

43歲的曲怡文在台灣土生土長，赴美求學後留在紐約發展，曾任記者，在布魯克林民意代表辦公室服務多年，為從政奠定基礎。身為移民的她致力為華人社區爭取福利，期盼在官民之間扮演橋梁，獲前老闆、紐約州眾議員白彼得（Peter Abbate）等政壇大老背書。

曲怡文在布魯克林的紐約州參議會第17選區競選，如擊敗代表共和黨的拉貝拉（Vito LaBella），將成為首位台灣出生的女性紐約州參議員。

州眾議員選戰方面，15歲從台灣移民到美國的政治素人廖安怡代表共和黨參選，在皇后區的紐約州眾議會第40選區挑戰2013年連任至今的韓裔強敵金兌錫（Ron Kim）。

鑑於紐約治安惡化，廖安怡主張取消無保釋放大量罪犯的新法，停建監獄與收容所，解決大麻氾濫等問題。

生於台灣、現任紐約州眾議員的牛毓琳今年在選區重劃後轉換跑道，投入國會第10選區民主黨聯邦眾議員初選，但8月以些微差距敗給高德曼（Daniel Goldman）。她已讓出2016年取得的州眾議員席位，且無意代表第三方勢力再戰，年底卸任後可能沉潛一段時間。（編輯：郭中翰）1111106