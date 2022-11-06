日前，曾在市場上因裸上身賣涼糕在網路上爆紅的小鮮肉游勝綸，在臉書上發文表示媽媽罹患胃癌、食道癌末期。他在照顧之餘深感癌症的痛苦，因此將請有類似情況的民眾免費吃涼糕，期望能為他們加油打氣。

過去，在東湖市場賣涼糕「東湖涼糕哥」游勝綸，因可愛迷人的外貌，加上偶爾露出的精壯身材，在網路上爆紅，進軍演藝圈。豈料，卻被爆出與前經紀人發生合約問題，再加上壓力太大，因而罹患憂鬱症，之後淡出演藝圈回歸市場擺攤。

近日，游勝綸在臉書上發文表示，母親罹患了食道癌、胃癌末期，為了照顧媽媽，他也較少出現在市場上，並坦言「看著媽媽的身體越來越瘦、虛弱、不能吃、不能喝，難以形容的不捨，難以言喻。」他因此深知癌友們的痛苦，因此日前在新竹市西門中央市場賣涼糕時，遇到癌友以及家屬們都會免費贈送涼糕，期望這小小的行為，能鼓勵那些痛苦的人們，並表示「能吃是福，健康無價，祝福所有人，包括我自己。」

游勝綸不只賣涼糕，也會送癌友涼糕，希望能鼓勵他們。（圖／翻攝自游勝綸臉書）

此外，他在4日時更新近況，表示「目前還沒有回歸工作，人在醫院裡陪媽媽化療，謝謝大家。」讓不少網友們暖心打氣，表示「和媽媽一起加油 好好照顧陪伴媽媽」、「辛苦了，陪伴也是很重要的」、「加油噢，有很多人支持你！」