今年26歲的南韓知名網紅全昌河（전창하），擁有如男團般的帥氣臉孔與書生般的清秀氣質，加上經常在TikTok上拍攝各種短片，並積極經營YouTube頻道而吸引超過2270萬粉絲追蹤。近日他因擔任大鐘獎大使而特別拍攝了一支宣傳短片，帥氣的外表與迷人的魅力，再度令網友看了直呼「為何他沒當偶像」。

全昌河除了是名網紅外，私底下也是名模特兒，而他雖外表清秀，但一脫掉上衣卻有超狂8塊肌與結實的臂膀，讓他因此圈粉無數，IG也吸引超過347萬人追蹤，近期他更受邀擔任「韓國大鐘獎」的宣傳大使，並為其活動拍攝短片。在影片中，他穿著一件黑色高領上衣，用低沉又迷人的嗓音講解活動內容，但短短25秒的影片卻引起網友暴動，紛紛轉發留言，表示「怎麼有人帥成這樣」、「這種樣子能不出道嗎？」、「他為何沒去當偶像？」 、「這是AI吧！長得好完美」、「他真的好帥，聲音也好迷人」、「怎麼有人可以長這麼帥」，意外受到矚目。

事實上，全昌河除了外型俊俏外，迷人的聲線也令網友瘋狂，過去他便曾翻唱過多首知名單曲，其中一首便是台灣歌手盧廣仲的《刻在我心底的名字》，令不少人相當驚豔。他也憑著超高人氣，於今年2月在BL網劇《First love, Again中參與演出，也開始在其他電視劇中演唱主題曲，積極進軍演藝圈。