51歲蔡姓男子今（6日）凌晨0時許，酒後駕車行經新北市林口區文化三路與寶林路口，疑因不勝酒力直接撞進新北市林口警分局文林派出所。（翻攝）

影片直擊！男酒駕開車撞進派出所 大門、值班台全毀

51歲蔡姓男子今（6日）凌晨0時許，酒後駕車行經新北市林口區文化三路與寶林路口，疑因不勝酒力直接撞進新北市林口警分局文林派出所，所幸值班警員及時閃避，但衝擊力道相當大現場一片凌亂，蔡男還醉言醉語說「我沒有喝醉！」送醫後酒測值每公升達0.89毫克，訊後將依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，蔡男有酒駕前科、在林口某工廠上班，他在工廠內飲酒後要駕車返家，卻疑因不勝酒力直接撞進文林派出所，造成駐地大門、值班台、電腦、駐地監視器、無線電桌機、消毒設備、駐地門口石階等公物毀損。

蔡男被救出車外時還醉言醉語向警方說，「我沒有喝醉！」且頻頻表示自己腰很疼，警方將他戒護就醫，酒測值每公升達0.89毫克。他供稱，僅在工廠內喝了1杯高粱酒。所幸車輛撞進派出所時值班警員及時閃避，未有其他人員受傷，警方也將待他酒醒、傷勢穩定後進一步偵訊。

據悉，蔡男今年7月才因酒駕遭逮。警方指出，初估維修費至少需80萬以上，仍持續呼籲民眾酒後不上道，保護自己也保護他人。

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51歲蔡姓男子今（6日）凌晨0時許，酒後駕車行經新北市林口區文化三路與寶林路口，疑因不勝酒力直接撞進新北市林口警分局文林派出所。（翻攝）