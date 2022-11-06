台8線中橫公路117.4公里關原搶修段便道日前因連日大雨，路基流失50米，考量安全疑慮，上月17日取消4次放行時段，預計在本月7日搶通，經工程人員全力趲趕，將提前一天完成便道搶通及瀝青路面鋪設，並改為每日放行3時段。

中橫公路117.4公里關原段4月因花蓮地震及連日大雨大規模坍方，公路總局於114.6公里至120.6公里（關原至金馬隧道東端段）設管制哨，持續搶修，並於每日開放4時段通行，分別為上午7時至8時、上午10時 （現場車輛放完即封）、中午12時至下午1時及下午3時 （現場車輛放完即封）。

不過上月17日受尼莎颱風環流及東北季風影響，中橫公路117.4公里關原段發生落石、坍方及土石流等情形，且搶修路基更遭大雨沖刷流失近50公尺，道路再度阻斷，公路總局考量災情擴大，搶修困難，評估搶修作業流程後，預計在本月7日搶通，並取消原有的每日4次放行措施。

搶通期間，公路總局應用無人機（UAV）空拍建立3D影像地表模型（DSM）掌握災區狀況，另調派人員、機械積極搶修，而現場工作人員不畏低溫、潮濕、地形險峻嚴苛環境下，任勞任怨、全力趲趕後，將提前一天搶通便道，完成瀝青路面鋪設，並開放每日放行3時段，分別為上午7時至8時、中午12時至下午1時，及下午3時至3時30分。

公路總局表示，屆時開放通行後，仍須持續進行邊坡保護、路基加固等搶修工程，後續再視復建狀況及邊坡抗災能力恢復情形，逐步解除相關管制措施。另，放行時段災害現場亦會安排人員警戒、管制，視邊坡狀況機動放行，請用路人耐心配合，小心駕駛、依序通過；放行時段如遇天候不佳（強降雨、濃霧無法監看邊坡等）或持續落石有擴災之虞，仍不排除封閉道路，禁止人車通行。

此外，太魯閣國家公園管理處將維護轄內長春祠步道，即日起至本月9日止，封閉新長春橋東端至禪光寺聯外道路，車輛仍可進出長春祠停車場，本月10日至12月2日步道全段封閉，12月3日至20日新長春橋東端至禪光寺聯外道路採機動管制整點放行。工程如受天候影響而延長或改變施工期間，將另行公告。