唐寶寶忘記帶40元遭店家報警引公憤！新北市一名唐寶寶（唐氏症）的媽媽心碎指出，兒子4日到永和某炸物店消費，因忘記帶40元被店家老闆咆哮、報警處理，孩子嚇到全身發抖、不停道歉，而老闆欺負人的態度讓網友氣炸，湧入店家Google評論狂刷1星負評逾2800則，為唐寶寶抱不平。

這名唐氏症孩子的媽媽在臉書表示，兒子4日到永和炸物店買炸物是為了想給阿公、阿嬤吃，卻因為忘記帶40元被店家欺負，馬上道歉也沒用，老闆仍報警處理，把兒子嚇得全身發抖，不敢再上街買東西，老闆甚至嗆「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」也不願等唐寶寶打電話求助家人，「我們很忙，哪有時間等！」

事發後，住唐寶寶家附近的女鄰居也出聲留言，指出這位唐寶寶的父母把孩子教育得非常好，遇到人會帶著笑容主動打招呼，「這孩子真的很棒很善良...我能做的不多，只能拒買跟告知永和的朋友不要去消費，這樣沒有同理心的店家，真的令人氣憤。」

對於炸物店老闆欺負唐寶寶，眾多網友都看不下去，湧入店家Google灌爆負評，留言：「沒有同理心，炸起來的東西我看也好吃不到哪裡去」、「忘了帶四顆星、只能給你一顆星、不要吼我、不然我要報警！」、「40元店家永久歇業吧！」、「態度惡劣」、「欺負唐寶寶，老闆人品只值40元」、「我會好好注意有沒有帶錢包再來的」、「覺得太忙，可以永久休息」，還有人提問「所以如果今天你炸完的東西跟我要的不一樣，我也能報警嗎」，目前該店家在Google顯示已歇業，截至今早9時留言累積2841則，評價1.1顆星，全都是負評。