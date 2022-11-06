好萊塢男星強尼戴普(Johnny Depp)日前傳出有小22歲的新歡，對象還正是4年幫他打官司的英國律師裘艾兒里奇（Joelle Rich），然而戀情才傳出2個月，日前傳出已低調分手，對此，強尼的友人指出其實兩人本就不是認真交往，只是想互相陪伴彼此，更稱強尼沒心思經營一段正式戀愛關係。據悉，強尼的注意力仍在與前妻安柏的官司，雙方繼6月誹謗官司將重新在法庭展開攻防。

強尼2018年狀告英國《太陽報》影射是家暴男，2020年法院判決敗訴，當時裘艾兒公開抨擊法院的判決，其後法院攻防轉到美國，強尼似乎與裘艾兒日久生情，明明並非律師團成員，卻被發現常以私人身分陪同強尼出席法庭，陪伴男方度過艱難時刻，然而日前英媒《每日郵報》爆出裘艾兒出席某家庭婚宴，身邊卻沒有多次愛相隨的強尼戴普，令外界起疑戀情告吹。

Looks like it's already over for Johnny Depp and his attorney girlfriend! https://t.co/37rNZZNlDW — Perez Hilton (@PerezHilton) November 4, 2022

That Time Johnny Depp’s New Girlfriend Actually Represented Meghan Markle https://t.co/ZHmDVxhQ9b — lets_cryptocurrency (@letscryptocurr) October 23, 2022

對此，強尼的友人向媒體解釋，強尼花了相當大的精力，才在6月打贏與前妻安柏的官司，絕無可能有心思立刻投入下一段正式感情，他們僅是盼望能在彼此有困難時陪伴對方，其二，照他對強尼戴普的行事作風的了解，不像會想擁有認真的戀愛關係。至於裘艾兒其實是人妻身分還有2名小孩，尚在處理與丈夫的離婚事宜。

其實，目前強尼也確實沒心思談戀愛，由於他的前妻安柏不滿賠償2億台幣的判決，日前已對法院提出上訴，強尼方面則針對2020年律師Adam Waldman幫他擬訂的聲明中，曾出現疑似誹謗安柏的言論，面臨到5829萬台幣的賠償問題想展開訴訟，他主張不需為律師的言論負責，也強調安柏的律師團沒有足夠證據證明誹謗成立，種種跡象表明新一季的世紀官司將重新開打。