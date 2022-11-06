《華盛頓郵報》（The Washington Post）5日引述匿名美國官員與消息人士指出，部分盟國已出現「烏克蘭疲勞」現象，拜登政府已私下勸烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）釋出願意與俄羅斯和談的訊號，以鞏固盟友的支持。

消息人士透露，拜登政府已經私下勸基輔，釋出願與俄羅斯談判的訊號，並且放下除非俄羅斯總統普丁下台、否則拒絕和談的強硬態度。

消息人士說，美國官員的態度並非要逼基輔坐上談判桌，而是一種算計，確保戰事可能還要延續多年的情況下，基輔能夠繼續獲得盟國支持。

報導分析，華府與基輔的私下對話，顯示拜登政府在烏克蘭問題上的立場變得多麼複雜，美國官員一邊公開承諾會持續提供大量援助，一邊希望這場衝擊全球經濟、引爆核戰恐懼的戰事能有解方。

儘管美烏都判斷，現階段普丁還不打算進行談判，不過美國官員也坦承，澤倫斯基拒絕與普丁談判的態度確實讓部分歐洲、非洲、拉丁美洲國家感到擔憂，受到戰爭影響，這些地區明顯感受到糧食、能源成本上揚。

在俄羅斯兼併烏克蘭4州後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署命令，宣布不可能與俄羅斯談判。

一名美國匿名官員透露：「對部分盟友來說，烏克蘭疲勞是真的存在的。」

美國民調顯示，共和黨支持者對於以同樣的程度繼續軍援烏克蘭的支持正在削減。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）4日造訪基輔時強調，不論國內政治如何，美國將持續支持烏克蘭。

澤倫斯基曾在戰爭初期提出和談計畫，包括烏克蘭維持中立、俄羅斯退出今年侵占的土地，不過近幾個月來基輔的立場愈來愈強硬，尤其普丁9月正式兼併佔領的4州，澤倫斯基隨後宣布，除非俄羅斯總統換人，否則不會有談判。

當有人建議烏克蘭放棄部分領土作為和談條件時，基輔也憤怒反擊，痛批他們是「有用的白痴」（useful idiot），服膺於克里姆林宮。

美國官員透露，儘管西方盟友也懷疑莫斯科的目的，但他們確實對基輔公開的強硬態度感到惱火，尤其烏克蘭完全仰賴西方援助，「猛轟金主並且拒絕談判，長遠來看可能會傷了基輔。」