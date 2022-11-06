知名華裔演員楊紫瓊，演出的電影《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）票房成績相當亮眼，近期她在雜誌專訪中提到，對於常被封為「女版成龍」、「女版詹姆斯龐德」，她表示「這並不影響我」。

59歲的楊紫瓊1984年受邀至香港與周潤發拍攝廣告，隨後以電影《皇家師姐》出道，更成為香港頭號女打星，2000年演出電影《臥虎藏龍》女主角，更是將演藝事業推向更高峰，然而，她也在《VOGUE》的專訪提到拍攝時的心得「那是我最難忘、最開心、最痛苦也最感動的經驗。我當時連劇本都沒看就等了李安整整兩年，那段期間一部片都沒有接，就為了演這部電影，現在想起來還是很值得」。

楊紫瓊主演的《媽的多重宇宙》，是在探討與丈夫共同經營洗衣店的華裔女性Evelyn王秀蓮，她與女兒、丈夫、父親等多層面家庭關係，並在後現代的劇情中展現出深藏於日常的女性力量。

然而，當她被問到女性演員經常讓人有刻板印象，她說道：「你知道，當女人到了一定年齡，人們就會給你貼標籤，說你是阿姨、母親、祖母……但我為什麼要別人為我下定義呢？」而對於媒體經常封她為「女版成龍」、「女版詹姆斯龐德」的想法，她也表示「人們貼標籤是因為這樣容易理解，但這並不會影響我」。

最後，對於許多議題都相當關心且回深入思考的她表示，自己樂意去探索及體驗新的事物「我不喜歡總是被困在某一處，我總想去看世界。想變得更好，唯一的辦法就是走出去。而同時非常重要的是，你得接受自己，知道自己是誰，自己想成為什麼」。