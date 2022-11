知名華裔演員楊紫瓊,演出的電影《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)票房成績相當亮眼,近期她在雜誌專訪中提到,對於常被封為「女版成龍」、「女版詹姆斯龐德」,她表示「這並不影響我」。

59歲的楊紫瓊1984年受邀至香港與周潤發拍攝廣告,隨後以電影《皇家師姐》出道,更成為香港頭號女打星,2000年演出電影《臥虎藏龍》女主角,更是將演藝事業推向更高峰,然而,她也在《VOGUE》的專訪提到拍攝時的心得「那是我最難忘、最開心、最痛苦也最感動的經驗。我當時連劇本都沒看就等了李安整整兩年,那段期間一部片都沒有接,就為了演這部電影,現在想起來還是很值得」。

楊紫瓊主演的《媽的多重宇宙》,是在探討與丈夫共同經營洗衣店的華裔女性Evelyn王秀蓮,她與女兒、丈夫、父親等多層面家庭關係,並在後現代的劇情中展現出深藏於日常的女性力量。

然而,當她被問到女性演員經常讓人有刻板印象,她說道:「你知道,當女人到了一定年齡,人們就會給你貼標籤,說你是阿姨、母親、祖母……但我為什麼要別人為我下定義呢?」而對於媒體經常封她為「女版成龍」、「女版詹姆斯龐德」的想法,她也表示「人們貼標籤是因為這樣容易理解,但這並不會影響我」。

最後,對於許多議題都相當關心且回深入思考的她表示,自己樂意去探索及體驗新的事物「我不喜歡總是被困在某一處,我總想去看世界。想變得更好,唯一的辦法就是走出去。而同時非常重要的是,你得接受自己,知道自己是誰,自己想成為什麼」。