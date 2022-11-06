新北市永和一名唐寶寶（唐氏症患者）4日晚間到炸物店買40元的炸物，因沒帶錢包遭老闆咆哮、報警，他嚇得全身發抖，令母親心痛不已，事件發生後，被老闆嗆聲的唐寶寶昨首度在臉書發文表示，「我自己不好，我需要冷靜」，還說不願意再出門買東西，網友紛紛留言安慰。

唐寶寶昨（5）日在個人臉書粉專指出，「我自己不好，我需要冷靜」，更表示不願意再參加任何表演，也不要再買東西，只要和阿公、阿嬤在一起。

貼文引發網友心疼，紛紛留言鼓勵，「你是最棒的，加油」、「你必須告訴自己，你沒有錯」、「勇敢的孩子，這只是你人生小小的挫折而已，你必須勇敢面對現實，大社會是殘酷的，況且這不是你的錯，錯的是店家的無良」、「沒事的！你很棒不是你的問題，我也是會忘記帶錢包出門，以後注意一下就好，別太自責」。

事件在網路發酵後，炸物店老闆的電話被網友打爆、店家google頁面顯示「永久停業」，評價遭一星負評洗版，「為了40元而對唐寶寶大發雷霆的店家，給一星都嫌太多」、「送你一顆星！證明老闆沒愛心」、「我才不管你什麼症，我就是要給你負評」、「垃圾店家！！希望老闆什麼症都來一份」。