台北市長投票日進入倒數，總統暨民進黨主席蔡英文於臉書指出，經過昨（5）日下午的辯論會後，大家更堅定支持民進黨候選人陳時中，身為總統的她，也很希望陳能當選，但此說法被網友大酸，表示相信台北市民的智商，會讓陳繼續擔任「台北市民」。

蔡英文昨po文透露，選舉過程中，自己一直在觀察陳時中，他雖為首次參選，但面對來自四面八方的攻擊質疑，依舊表現得很好，就像在指揮官任內一樣冷靜沉穩、忍辱負重，堅持提出最完整的政見、努力勤走基層跟市民面對面。

另外，蔡英文強調，過去兩年多，陳時中經歷最嚴格的百年疫情考驗，也交出一張好的成績單，他不僅有能力、有歷練，還有一顆溫暖的心，身為總統的自己，真的很希望陳成為台北市長，跟中央一起推動社宅、長照、托育等各項政策，只要中央地方能一起合作，就可以推得更快速。

而在昨日辯論會結束後，陳時中晚間前往松山區慈祐宮進行廟口開講，蔡英文也到場力挺，她說自己跟滿場的熱情支持者，一起為陳時中加油，「尤其，下午辯論會之後，大家更堅定支持陳時中當台北市長。」

但是對於蔡英文這番言論，許多網友並不買帳，紛紛留言表達反對意見，他們的看法包括，「本來也是很支持小英總統的，但自從她說出要全黨支持林智堅時就真的是幻想破滅，再也不相信政治人物的是非觀念了。」「（辯論會）表現得很好？答非所問，真厲害。」「疫苗責任自己扛！陳時中當部長時，對人民有溫暖過嗎？」「相信台北市民的智商1127，他將繼續擔任台北市民。」