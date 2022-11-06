台北市長候選人電視辯論昨（5）日登場，陳時中提到電影《流麻溝十五號》，更邀請其他兩位候選人蔣萬安、黃珊珊與支持者一起去欣賞。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，陳時中若這麼關心弱勢，應該看看因疫情受苦的人民，並說「陳時中敢和我們一起去嗎？」

陳時中昨日在電視辯論上表示，日前看了電影《流麻溝十五號》，其中死刑犯被槍決前的笑容，讓他印象深刻，並邀請蔣萬安、黃珊珊與支持者一起去看這部電影，稱畫面會讓台北市民感動，會是台灣社會邁向和解的一大步。

「很多事情，陳時中先生都是選舉的時候才關心，才去做。」電視辯論結束後，游淑慧昨日也在臉書表示，陳時中在辯論會上不談市政，一開口就是意識形態，還約其他候選人去看電影的行為，讓她相當訝異。

游淑慧認為，若陳時中真的這麼關心弱勢或正義，那就不應該只是去看電影，而是應該看看因為疫情而受苦的商圈店家，因為打疫苗有不良反應的市民，因為確診而不幸離世的家屬，或是因為執行防疫政策而不幸受害的蔡文豪先生的家屬，並說「陳時中只想看他想看的電影，卻不敢看真正受苦受害的人」。