北市一名黃姓男子前年透過交友軟體約砲A女，說好支付1萬元進行無套性交易，未料黃男完事後不付帳；另，去年間黃男與前女友分手，不滿前女友的好友阻止2人聯絡，竟動手毆打前女友及其好友。士林地院審結，依詐欺與傷害等罪，處有期徒刑3月及拘役70日，均可易科罰金。可上訴。

檢警調查，黃男2020年12月間透過交友軟體Isugar認識郭姓女子，雙方約定以1萬元為對價，進行無套內射性交易，黃男稱「結束後再下樓轉帳給妳」，郭女不疑有他便同意赴約，未料郭女提供完性服務後，黃男卻未依約付帳還封鎖郭女。

另，黃男曾與林女交往，蘇女則為林女的同事，黃男不滿蘇女阻止林女與他聯絡，便於去年1月間前往林女工作的地點，持小刀恐嚇林女，要求林女讓蘇女到場，林女不得不照做後，黃男待蘇女到場後，竟徒手攻擊2女，導致林女手腕受傷、蘇女則臉部紅腫。

士林地院審結，認為黃男正值青壯年，為逞私慾，竟以詐術騙取郭女提供性服務，嚴重破壞社會善良風俗，實在不可取；此外，還以言語、小刀威脅林女，並徒手毆打林女與蘇女。

法官考量黃男犯後坦承犯行等一切情狀，依詐欺得利罪，處3月徒刑，得易科罰金9萬；又犯強制、傷害罪，各處拘役30、50日，應執行70日，得易科罰金7萬元。可上訴。