Sources: Nets have delivered Kyrie Irving six items he must complete to return to team:



- Apologize/condemn movie

- $500K donation to anti-hate causes

- Sensitivity training

- Antisemitic training

- Meet with ADL, Jewish leaders

- Meet with Joe Tsai to demonstrate understanding — Shams Charania (@ShamsCharania) November 6, 2022

儘管隨著厄文5日透過社群媒體公開道歉，稍微平息了這次他的反猶太主義風波，不過籃網並未打算就這樣輕易放過厄文，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞6日搶先爆料，籃網已經訂出厄文歸隊的6大條件，全部都完成之後才能回來打球。

在籃網列出的6大條件當中，第1是道歉與譴責，厄文必須為了10月27日推特轉發的電影連結道歉，譴責有害與虛假內容，且明確表態他沒有反猶太思想；第2是捐款，完成他跟籃網、反誹謗聯盟在11月2日的協定，包含致力消除社區仇恨事業與捐款50萬美元。

第3是新聞敏感性培訓，厄文必須完成隊內的新聞敏感性培訓；第4是反猶太主義培訓，他必須完成由籃網搭建的反猶太主義與反仇恨培訓；第5是與猶太領袖見面，他要跟反誹謗聯盟的代表，以及布魯克林區的猶太社區領袖進行會面。

最後的第6條件是，厄文在完成前5個條件之後，要跟籃網老闆蔡重信與管理階層官員見面，展示他所吸取的教訓與經驗，了解這種情況造成的傷害與嚴重性，且保證這類行為不會再次發生。接下來就看厄文是否願意乖乖達成這些條件，才有辦法迎來真正回歸籃網打球的一天。