新北市長侯友宜陪同子弟兵、市議員候選人戴湘儀到新莊宏泰市場掃街拜票，受到攤商與民眾歡迎。（陳慰慈攝）

台北市長選舉辯論會昨結束，新北市長辯論式政見發表會14日接力登場，新北市長侯友宜今（6）日陪同子弟兵、市議員候選人戴湘儀到新莊掃街拜票受訪表示，市政是他每天生活的一部分，他會認真看待這次的政見辯論會，更期待透過政見辯論會，讓新北市2030年的願景及不斷躍進被看見，讓市民能夠看到新北市的光榮感及歸屬感。

被問到外界評估他跟戴湘儀的選情很穩定，會不會更戰戰兢競？侯友宜說，今年受到疫情影響，選情非常的冷，尤其像戴湘儀願意為新莊好好做事的年輕人，很難在這次選舉被看見，我們很期待更多新人願意為新莊、為這塊土地來付出。

侯友宜並向一旁的戴湘儀喊話，「戴湘儀要加油！妳還是真的非常危險」，他也希望新莊、新北市能成長更茁壯，新莊的改變大家都可以看得到，相信以戴湘儀的熱忱與服務精神，跟他攜手合作會讓新莊更有發展，成為北台灣的中心點，全力為戴湘儀催票拉票。