台北市長辯論／沒被問防疫陳時中卻自己提？ 黃珊珊酸：讀稿讀太順 @中時新聞網 ​

2022年台北市長大選唯一一場電視辯論昨（5）日舉行，世新大學教授游梓翔指出，三名市長候選人雖然都很用心，但民進黨陳時中不斷看稿，可能會給觀眾沒有消化稿子內容的觀感，「吃了很大的虧」。

游梓翔昨在政論節目《TVBS戰情室》中表示，此次台北市長辯論相當精彩，候選人都很用心，但呈現「麻花」狀態，即剛覺得某候選人不錯，另一人就也會有不錯表現，但因三人辯論時在政策上互有往來，因此「形象分數」就會決定大家的印象，而這點就有很明顯的差別。

游梓翔指出，蔣萬安在申論時「完全脫離稿子、眼睛一直看著前方」，這代表他非常努力準備，且也已熟悉、消化了稿子內容；相比之下，陳時中則是不斷地在念稿子，游認為此舉的後果是就算講出很動人的話、但仍會提醒觀眾「這只是你的幕僚很會寫演講稿、沒有消化稿子內容」，因此陳在這一點上吃了很大的虧。

至於黃珊珊的部分，游梓翔提到其辯論時是以「政策」為導向，但電視辯論會有個問題，即「太政策導向會偏冷」，所以必須是全程收看、且仔細聆聽內容的人才會有感。