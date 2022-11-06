作家黃大米曾發文表達她的觀點，「會在臉書塗鴉牆上祝你生日快樂的人，8成都跟你不熟」，她認為真正熟的人會用「LINE」祝福好友生日快樂。文章曝光後，立刻引發網友討論，到底「真朋友」都會用哪些方式傳達祝福？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近兩年網友與自身熟人、好友的十大慶生方式，快用這些有誠意的辦法，讓彼此感情加溫吧！

NO10. LINE傳生日快樂

通訊軟體LINE的功能不斷推陳出新，除了傳訊息還能傳語音、貼圖等，讓用戶無論時間、地點都能對家人、朋友噓寒問暖，也因為LINE需要用戶確認才能互加為好友進一步聯繫，給人更多隱私感，用LINE祝賀也感覺較親密。「真心記住的，都私（訊）你」、「我也都會私賴（LINE），不會在臉書上祝福」、「熟的才加得到LINE啊」、「真正熟的，會在你關上生日顯示後在LINE上祝你生日快樂！」。

NO9. 傳簡訊祝賀

現今不收費的社群通訊發達，越來越少人會使用需付費的手機簡訊，發送一封長文字訊息，但也許因為如此，才讓簡訊祝賀變得更為稀有，彌足珍貴。「我跟閨蜜一直維持著生日當天寫一封簡訊給對方，低調卻真誠的祝福」，除了熟人，各大商家在顧客生日當天也最常透過簡訊祝賀，「通常都是火鍋燒肉店之類的在祝福我生日快樂，然後傳簡訊叫我回去消費」、「跟我最熟的竟然是商業簡訊，提醒我生日時有折扣」、「留過會員資料的商家早早就簡訊祝福，比任何一個朋友都快」。

NO8. 包場舉辦Party

不少人會選擇在生日當天，包棟民宿或包場餐廳，將平日裡各奔東西的三五好友聚集，開場慶生Party一同熱鬧、團聚，不僅壽星本人感到開心，連同參與的好朋友們也可感染到快樂的氛圍。「為了好朋友生日Party忙得很開心、很滿足」、「好友生日就要藉機醉一下，趁著疫情稍緩時幫慶生，雖不是華麗的驚喜派對，但每次相聚都是一場瘋狂的脫口秀」、「好友過生日，包場帶我們來吃鐵板燒，餐點真的好澎湃」。

NO7. 約出來吃飯喝酒

平日裡大家各自忙工作、照顧家庭，能相聚的時間非常有限，願意從所剩不多的時間與好友相約吃飯、喝酒，開心慶祝對方生日，是多數網友認為親近的表現之一。「熟的朋友都直接開飯局」、「熟的都是提早揪我喝酒吃飯」、「真的熟的直接打去說小酌喝酒啦」、「平常一年跟朋友出去的時間大概就是過生日的時候，很偶爾2-3年一次是約吃飯唱歌」、「好友居然給我一個超大驚喜，說好約吃飯結果在餐廳裡等我到了再端生日蛋糕給我（感動哭）」。

NO6. 約做生日蛋糕

有許多烘焙教室、蛋糕店提供器具、材料、食譜等，讓顧客可以依照教學指示，體驗親手做蛋糕的樂趣，好朋友在生日時一起動手做，不但共同參與製作過程，也讓蛋糕變得別具意義。「人生第一次自己手作生日蛋糕送給朋友」、「以後決定好朋友生日都要親手做一個」、「疫情關係沒辦法和閨蜜相聚幫她慶生，把過去聚餐的時間轉換為做蛋糕時間，獻上滿滿的祝福」。

NO5. 送實體/電子禮物

送禮是門大學問，需要考慮到對方的喜好、需求、口味等，才能真正送到心坎裡。因此，在好友生日時獻上一份禮物祝賀，無論是實體或電子，想必也是用了點心，這也位居網友心中排名第5的慶生方法。「最近有個好朋友生日快到了，朋友之前在聊天時透露想要一件防風的風衣外套可以跑步時穿著保暖，騎車也可以防風用，想說找一件兩用的風衣外套送給朋友」、「知道我想要什麼禮物，也知道我愛吃什麼菜，大學遇到你們不管什麼時候生日，都要聚在一起幫彼此慶生」。

NO4. IG限時動態@壽星

Instagram擊敗了臉書、LINE，躍升成最能表現與朋友親疏程度的社群平台，大家會在朋友生日時，於IG限時動態發布與壽星的合照、影片等，再@本人祝賀「生日快樂」，讓對方也能轉發到自己的版面上，更顯雙方交情匪淺。「16歲生日的凌晨零點，壽星因為收到IG限動上、來自好友同學學長姐學弟妹的祝福，感動落淚」、「還不錯的朋友每當生日就會用IG發限動祝福對方」。

NO3. 揪出遊

花時間相處，不斷創造新回憶、新話題，是鞏固關係的好方法，因此彼此親近的朋友會選在生日當天相約出遊，度過一段快樂時光，也順帶累積一疊好友照片。「謝謝我的閨蜜們，在我生日這一天一起出遊」、「陪著好姊妹來去三天兩夜幫她慶生，兩個女人拋夫棄子的開心出遊」、「和大學好友們的第一次出遊，彌補了我的畢業旅行，一起慶生、喝醉、失戀、療傷」。

NO2. 一起去唱KTV

許多人生日時會選擇在KTV和好友一同歡唱、狂歡，不僅賓主盡歡，也不用擔心遇到冷場的窘境。不少店家還會提供壽星享生日折扣，就能用比平日更優惠的價格去唱歌。「和好友們一條龍的慶生趴、歡樂行程，看電影、吃燒肉、夜唱（有一年沒去KTV了」、「昨天中午幫老闆娘慶生，吃完已經有些人半醉，再繼續移動到KTV歡唱，年紀大了交友也不是這麼容易，很開心有這群一起瘋一起哭一起笑的好友們」。

NO1. 手寫生日卡片/寄電子賀卡

在各種便捷且熱鬧歡騰的慶生方式中，網路聲量顯示，最能展現彼此是摯友關係的祝賀方式就是「送卡片」，儘管數位管道發達，文字的溫度仍無法被取代，而現今願意花時間一字一句寫滿整張卡片或繪製電子卡片的人越來越少，看似簡單卻誠意滿滿的卡片也讓收信的人備感珍惜。「我找了一些美妝一起包一包，宛如中元普渡的加上手寫卡片寄給我朋友當生日禮物」、「謝謝好感人的卡片，一字一句都深深印在腦海裡了」、「為什麼我會有一個這麼難送禮物的朋友？ 認識多年，我已經很清楚這件事，所以今天就跟往年一樣，提著蛋糕、花、小卡片去陪他聊天」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年11月02日至2022年11月01日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『熟人慶生方式』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統