「用心就能把事情做好，願意陪伴就能成為身心障礙學生生命中的一段風景」，在遠東科大從事資源教室輔導人員工作14年的陳麗媛，最近獲得111年度大專階段優良特殊教育人員殊榮，她表示，會投入這項工作，不只是因為喜歡助人，也是因為活潑熱情的個性使然。

陳麗媛大學時代曾經擔任過肢體障礙同學的學伴，發現助人是一項很快樂的工作，後來因緣際會進入學校資源教室服務後，就決定把資源教室輔導人員當成一生的職志，發揮特質協助陪伴更多有需要的身心障礙學生。

回首這些年來的工作歷程，陳麗媛認為「相信學生的善良本質」、「接納其障礙特質」及「讓對方知道會有人願意用心協助他」是與學生建立友好關係的第一步，再依據學生的特質，並瞭解問題點，採取彈性調整的輔導方式，逐漸引導學生調整觀念、行為或習慣。

為協助身心障礙學生能夠在大學中穩定求學，陳麗媛會先跟任課教師溝通學生特質，協助調整課業輔導及評量方式，增加教師的特教知能，並降低學生學習上的挫折感。

此外，她在輔導過程中發現，大部分學生都面臨職涯選擇的困擾，於是她讓學生先列出問題，逐一討論，協助學生找出合適的職涯方向，並連結所需的資源，讓學生能夠提前做好就業相關準備。

陳麗媛認為資源教室的工作雖然繁重，每天都有不同的挑戰，但是因為心中的使命感，14年來她天天都是開心上下班，在工作中分享愛也分享人生。未來她期勉自己仍然能夠繼續秉持著「忘記背後，努力面前，向著標竿直跑」的態度，用心做好每一件事，讓自己成為身心障礙學生人生風景中美好的那一段。