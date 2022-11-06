網家(8044)公布第三季財報，網家指出，由於疫情紅利消退，單季虧損0.27億元，連四季度虧損，每股虧損0.48元。此外，旗下商店街市集董事會也決議通過辦理減資案，以改善財務結構，將減資的金額為新台幣5.37億元，消除普通股5,367.6萬股，減資比率達99.99％，減資後股本僅餘新台幣180元。商店街也將在12月7日舉行股東臨時會，通過這項減資計畫。

總計網家第三季營收100.14億元，年減12.2％，主要受到大環境疫情紅利消退，以及3C家電消費意願保守等因素所致。第三季合併營業利益為0.11億元，因本業營業費用控制得宜、優化行銷投放，另旗下金融科技事業持續為集團貢獻獲利，較上季本業虧損0.84億元轉虧為盈。

業外部分，業外收益合計0.33億元，反映金融科技事業的收入以及轉投資中華網家一號基金的評價損失，相較上一季則是在中華網家一號基金的投資評價利益挹注下，有2.37億元的一次性業外收益，歸屬於母公司業主稅後淨損為0.27億元，每股稅後虧損0.22元。累計前三季歸屬於母公司業主稅後淨損為0.61億元，每股稅後虧損0.48元。

網家指出，本業B2C電商事業除持續鞏固3C家電優勢外，將積極強化日用生活及百貨類商品布局，專注調整產品組合與毛利結構，更以數據分析為依歸，加速優化用戶體驗，提供消費者優質、便利的一站式購物服務。