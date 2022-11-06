警方持續追查，昨晚到今晨之間，在桃園多地共逮到4名棄屍共犯。（警方提供／李奇叡新北傳真）

警方研判出嫌犯的棄屍路線。（警方提供／李奇叡新北傳真）

柬埔寨式詐團虐死3人 搬屍畫面、棄屍路線曝（影／警方提供）

台灣柬埔寨式詐團10月起在中壢、淡水成立2據點，關押61人，虐死3名被害人，警搗破據點逮16名犯嫌，並進一步逮回幕後主謀「茶董」35歲陳樺韋。由於涉案人士眾多，警方持續追查，昨晚到今晨之間，在桃園多地共逮到4名棄屍共犯，目前共逮捕21名相關嫌犯，警方也調閱出嫌犯將屍體塞進後車廂的畫面，並研判出嫌犯的棄屍路線。

該詐團9月30日在桃園市中壢區租下一據點，陸續將35名被害人關押在此，其中38歲黃男、57歲林男、45歲黃女共3人被虐死，林男、黃女的遺體被帶往龜山區樹林內丟棄，黃男的遺體則疑似被丟在日月潭風景區。

專案小組掌握疑似棄屍車輛，追查後鎖定涉案嫌犯，5日晚間10時許分別在桃園市復興路、龜山區光峰路、八德區永福西路等處，拘提30歲邱嫌、30歲周嫌以及30歲葉嫌等3人到案，6日凌晨再於桃園市復興路一帶拘捕35歲謝嫌。

警方調查，謝主要負責協助將屍體搬運下樓，再與同行犯嫌一同將屍體抬往事先停放在路邊的汽車，塞進後車廂，邱、周、葉3人則負責將屍體載往桃園市龜山區東舊路街171巷往東北方向山坡處丟棄。而由於黃男遺體尚未尋獲，警方目前還在持續搜索中。