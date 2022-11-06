全家便利商店(5903)前3季財報出爐，第3季歸屬母公司稅後盈餘為5.12億元，年增80.85%，累計前3季每股盈餘為4.64元；全家表示，第4季將瞄準溫降、電商、餐食商機，持續推出新店型、差異化的產品、優化會員app服務與線上購物渠道的顧客體驗，可望為營運注入新成長動能。

全家第3季合併營收為240.13億元，年增16.21%，稅後盈餘5.3億元，歸屬母公司淨利5.12億元，年增80.85%，單季每股盈餘為2.29元；累計前3季合併營收672億元，年增8.38%，稅後盈餘為10.78億元，歸屬母公司淨利10.37億元，年增8.57%，每股盈餘4.64元。

全家表示，前3季獲利成長，主要是因擺脫去年全國實施三級管制措施的環境因素，且本業便利商店今年以來持續展店、淨增達125家(較去年同期增加4.4%)，整體業績與單店銷售表現皆穩健向上，從而帶動轉投資部分中支援本業的福比麵包、全台物流、屏榮與晉欣鮮食的獲利也同步成長，餐飲事業中的全家國際餐飲，擺脫covid19陰霾後，營收獲利大躍進並一舉超越疫情前同期水準，旗下三大品牌總店數達66家，預計年底再增一新品牌。

在便利商店本業部分，受惠於鮮食商品差異化、OMO創新整合、會員黏著經營有成。鮮食商品以名店網紅聯名、clean label安心少添加、打造明星品類品牌、新型態熟食區等四大策略，帶動今年以來全品類業績都有超過10%以上的成長；OMO策略則在實體店鋪預購、會員APP「全+1商城」、店長團購line群組、「全家行動購」網路商城的多元架構下，穩定拉升數位渠道的業績構成比。

截至111年9月30日止，全家便利商店總店舖數達4105家。

在會員方面，全家人數超過1500萬，在此基礎上發展出可跨通路使用的電支工具全盈+PAY，且APP功能不斷創新優化推出如訂便當訂閱制共享帳戶、食在購安心履歷查詢、電子票券平台好享券等有效黏著會員，目前會員佔整體營收佔比穩定維持在近五成左右。

全家表示，「全家」持續創新，為消費者打造出最便利的跨產業生活服務平台，第4季營運將瞄準溫降、電商、餐食商機，持續推出新店型、差異化的產品、優化會員app服務與線上購物渠道的顧客體驗，可望為營運注入成長新動能。