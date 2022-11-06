好萊塢名人們感情生活豐富，而走入婚姻後，通常也積極做人，享受一家天倫之樂。知名美國黑人男星曾與「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）生下一對龍鳳胎，至今與6名不同女性生下10名子女，堪稱是好萊塢最「多產」的男人，他就是尼克肯能（Nick Cannon）。近日，他傳出與模特兒艾莉莎史考特即將迎接第12個小孩出生。

模特兒艾莉莎去年曾與他生下兒子，豈料5個月後，寶寶因腦癌不幸過世，夫妻倆悲慟不已。所幸的是，他們近日分享寶寶的好消息，曬出她與肯能全裸坐在浴缸裡、肯能親吻她孕肚的照片，寫道：「這是奇蹟與恩典。」而肯能今年7月寫開玩笑向另一個多子的大企業家馬斯克喊話「哥，我快跟上你了！」沒想到3個月後他的寶寶總數即將超越馬斯克。

擁有12個孩子的尼克肯能也面臨外界的質疑，大家擔心尼克無法進到養育責任。他受訪時則自清，自己絕對可以稱得上是一名有責任感的父親，表示：「與大家所想像的不同，我投入在孩子的時間，比一般成人還要多，如果我不和孩子待在同一座城市，我也會用Facetime與他們上學前視訊。如果我們在同一座城市，我會親自開車載孩子去上學，也會確認自己參與他們所有課外活動。」