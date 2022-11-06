今（6）日2022台灣咖啡節，在國際級長榮交響樂團的磅礡演出中圓滿閉幕。從10月的響入啡啡活動拉開序幕，搭配「夢幻星夜 啡行元宇宙」活動主軸，開放星空打卡策展、夜間時段音樂PARTY與星空咖啡市集，打造越夜越嗨的咖啡節。連續兩個週末的PARTY活動更打破20年來的紀錄，成為全球最潮咖啡節，創下人潮最多、銷售最高、話題最亮紀錄，也在一個月內為周邊業者帶動超高營收。

「2022台灣咖啡節」全球首創結合元宇宙，人潮嗨翻古坑

雲林縣長張麗善表示，台灣咖啡節今年滿20週年，將古坑咖啡歷史、產業及文化從過去到現在的精萃一次呈現在民眾眼前，突破大家對咖啡的想像，傳達20週年的重大意義。今年攜手在地業者總動員，從品牌產品升級、聯名商品推出、現場活動參與和周邊活動搭配甚至到跨域合作，破百品牌與咖啡節聯名合作，推出限定產品，締造超高話題熱度與搶購熱潮，限量明星商品「蜂蜜咖啡乖乖」更是洗版各大社群媒體，創下最快完售紀錄。

今年是全球首個結合web3.0落地應用的活動，透過與多個國內外知名NFT IP（全球頂尖藍籌IP授權：BAYC無聊猿、Azuki、Cool Cats 等，台灣頂尖IP：Lion DAO、Demi-human、Biboverse等）合作，運用結合咖啡主題的二創圖像，在主活動場域展出、並推出限量IP授權商品，向國內外民眾推薦台灣咖啡，進行全球行銷讓台灣被世界看見。2022台灣咖啡節也促成全台第一場「WEB 2030 - 跨界融合圓桌論壇」於第一屆咖啡節發起地「劍湖山世界」內舉辦，吸引全台指標NFT、頂尖企業品牌與web3.0玩家參與。台灣第一個咖啡產業 NFT IP「Gabi Dot」也在2022台灣咖啡節上正式亮相，除了成為聯名品牌和商品的特色，還推出「Gabi Wallet」APP，在開幕式系列活動上免費空投20週年紀念NFT，未來更將結合台灣咖啡產業與咖啡品牌，逐步打造專屬台灣的咖啡通行證，讓持有「Gabi Dot」的咖啡迷們享有專屬福利。

2022台灣咖啡節閉幕，藉由活動、在地業者與跨域品牌的聯手，營造出全台最潮咖啡節形象，讓台灣咖啡節成為熱門焦點，再創觀光旅遊人次、業者參與度、營收獲利及台灣咖啡節知名度新高峰。四天的主題活動雖然落幕，但周邊活動仍持續發酵，除了古坑各處持續到11月底的「響入啡啡」音樂演出活動，可以邊喝咖啡邊聽音樂，即日起多個品牌響應台灣咖啡節推出各種活動，讓民眾在年底前都能到雲林來場咖啡之旅。

民眾可以與親朋好友到劍湖山參加「11月咖啡月專案」入園遊玩，品嚐免費咖啡，或預約入住國內外知名NFT IP 的主題房（BAYC無聊猿、Lion DAO、Demi-human、Biboverse以及Gabi Dot），透過住宿空間體驗一秒置身元宇宙。還能報名11/12 土庫驛可可莊園響應咖啡節舉辦的「巧克力浪漫之夜」，品嚐結合古坑咖啡的紅寶石巧克力與13種風味巧克力，以及11/12及11/13於創樂子生活學苑舉辦的「口木口木藝術節」，除了品嚐咖啡外，還可以把療癒的多肉植栽帶回家。另外錯過「蜂蜜咖啡乖乖」的民眾別氣餒，古坑綠隧驛站特別設立乖乖專區，室內咖啡美術館也將在不久後落成，遊客們可以安排一趟雲林古坑行，把超人氣聯名品帶回家。

（雲林縣政府廣告）