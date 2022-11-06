日圓匯率刷新32年新低，國人跨境掃貨爆大量，網家(8044)旗下專營日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」今年前三季的GMV（網站成交金額）不只年增60％、已超越2021全年度的業績規模。為積極搶攻雙11商機，比比昂即日起加碼雙11活動，祭出熱銷商品挑戰全網最低價、人氣藥妝零食限時下殺1元、藥妝商城國際運費0元、紅包折扣碼最高現折1,100日圓等11大優惠。此外，日本大國藥妝店台灣線上專賣店今年「雙11購物節」推出多項優惠，日本熱賣商品不限時段推出熱銷品天天下殺40％，滿10,000日圓即可享免EMS國際運費優惠，同時加碼推出11月整月累積訂單金額滿50,000日圓就可以登記抽全年購物金120,000日圓。

日幣匯率持續停留在近年來的低點，是購買日本商品價格相對便宜的好時機，Bibian比比昂近期開跑的三周年慶首波業績再開紅盤，統計活動開跑首兩周（10/17～10/30）進站流量不斷攀升，限時下殺商品最快在開賣90秒內即一搶而空，帶動全站GMV及訂單數雙雙年成長逾20％。

Bibian比比昂搶進雙11，祭1元商品整點開搶、國際運費0元等11大優惠迎戰網購年度盛事雙11，還有11/7～11/13藥妝商城每日12：00限量開搶1元人氣商品等。

在日本，雙11當天也是大家熟悉的「POCKY日」，大國藥妝日本橋5丁目店店長池田指出，大國藥妝台灣線上專賣店已經成為大國藥妝業績表現最好、最受台灣人歡迎的店王，隨著雙11成為網路購物優惠比拼激烈的時刻，今年大國藥妝參與雙11購物節，不僅有多款日本限定販售商品下殺優惠，也加碼推出整月訂單金額滿50,000日圓登記抽全年購物金120,000日圓，此次雙11活動的優惠程度史上最高，讓消費者可以盡情消費，再創雙11銷售話題與商機，持續炒熱雙11購物氣氛與買氣，刺激年終銷售動能。