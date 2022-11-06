連鎖餐飲集團乾杯(1269)預期今年歲末聚餐熱潮更勝以往，攜手大車隊(2640)推出「55688安心乾杯！」反酒駕宣導活動，即日起旗下全品牌提供55688APP叫車、代駕服務，並祭出乘車贈美酒、代駕享折扣2項優惠活動，守護消費者安心暢飲、酒後安全返家。

正值補冬、年末聚餐旺季，民眾歡聚常飲酒助興、忽略「醉不上道」準則，每年11月至次年3月向來為「酒駕肇事死亡案件」高峰期。據統計，2021年酒駕死亡案件人數多達318人、較去年同期增加達1成，創下5年新高。

為降低憾事發生，乾杯集團與55688集團台灣大車隊攜手展開「55688安心乾杯！」宣導活動，在年末聚餐高峰期，強化向消費者提醒歡樂聚餐之餘，也要酒後不開車及代駕返家，共同倡導無酒駕社會。

乾杯集團崇尚「邊吃邊喝人生至樂」經營理念，十分重視飲酒文化，為讓客人暢飲無後顧之憂，集團全台門市增設台灣大車隊與55688代駕叫車服務，門市人員在用餐結束詢問客人是否有叫車、代駕需求，將服務延伸至客人安全返家，給予更周全的服務體驗。

乾杯表示，集團提供最高享330元酒後代駕折扣，讓賓客暢飲無虞、返程無懼。同時，即日起至年底至乾杯集團旗下餐飲品牌用餐，出示3日內55688 APP乘車紀錄，並加入KANPAI GO！CLUB會員，可免費兌換價值150～580元不等的指定酒款一杯。