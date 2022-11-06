國民黨桃園市長候選人張善政今天上午在中廣董事長趙少康陪同之下，在龍潭區第二市場掃街拜票，他說，對於蔡英文總統也在今天一整天都在桃園替對手民進黨鄭運鵬輔選，他說，蔡總統如果再下桃園來，她應該要想到台版柬埔寨，其中部分就發生在中壢，她是否應該多花時間在國政尤其是治安搞好，才是民眾真正的期待。

而台北市長辯論會蔣萬安提到鄭運鵬高喊抗中保台，卻跑到大陸做生意，對此張善政說，抗中保台本來就是假議題，全台灣每一個人都很挺中華民國、挺台灣，但民進黨拿這題目做雙標，高端委託有陸資背景的公司做二期臨床試驗沒問題，但BNT在大陸分裝就有問題，人體試驗跟分裝疫苗哪一個比較嚴重？當然鄭運鵬本身更是說一套做一套，在大陸做生意，自貶身價願意以中國台灣名義在那裏做生意，更是讓人家看不起。

對於近期各界民調看好與支持度都領先對手，張善政也說，這當然值得高興，但高興一分鐘就好，還是一步一腳印扎實往前走。