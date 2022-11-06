籃網暫時不用擔心厄文到底何時才可以結束禁賽歸隊打球，因為他們還有杜蘭特坐鎮！籃網6日靠著杜蘭特最後1分09秒投進超前三分球，接著又在最後33秒投進穩住勝局的兩分球，幫助籃網98比94逆轉擊敗黃蜂，也拿到難得的2連勝。

籃網雖在一開賽靠著杜蘭特帶領，一度領先黃蜂13分之多，不過黃蜂也在洛席爾、烏布雷兩名射手火力幫助下逐漸追上，上半場打完，籃網仍以52比44領先，杜蘭特半場投10中6，貢獻籃網半場最高14分，黃蜂則以洛席爾16分最高。

來到下半場，黃蜂雖在末節一開始打出10比0猛攻，轉眼取得11分領先，但籃網持續追分，打到最後1分09秒，杜蘭特的三分球幫助籃網反以94比92超前，接著他又在最後33秒投進兩分，不過普朗里最後25秒補籃命中，雙方只差兩分。

幸好最後14秒，卡麥隆湯瑪斯兩罰俱中，籃網再次領先到4分，接下來洛席爾連續兩次三分出手都沒進，卡麥隆湯瑪斯搶到重要防守籃板，也順利拖完剩餘時間。

杜蘭特全場投20中10，6罰全進，貢獻全場最高27分，另有8籃板、2助攻、3火鍋，原本不受前總教練納許重用的小將卡麥隆湯瑪斯，也拿全隊次高21分，米爾斯與克萊斯頓各有11分；黃蜂以洛席爾25分最高，烏布雷與華盛頓各有18分。