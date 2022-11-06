Braden Schneider absolutely levels Trent Frederic and chaos ensues. 😳👊 pic.twitter.com/QyldDvUiv3 — Sportsnet (@Sportsnet) November 4, 2022

NHL冰球爆發雙重打架事件，波士頓棕熊對戰紐約遊騎兵的比賽，遊騎兵許奈德（Braden Schneider）在防守時撞翻了棕熊中鋒弗雷德瑞克（Trent Frederic）。許奈德並未犯規，但是棕熊前鋒葛瑞爾（A.J. Greer）追上去攔住許奈德，向他發起挑戰，另一頭弗雷德瑞克纏上遊騎兵前鋒古卓爾（Barclay Goodrow），兩組人馬當場捉對廝殺。

球員脫下手套用拳頭猛揍，許奈德逐漸取得上風，扭住葛瑞爾後頸將他拉入地板。弗雷德瑞克和古卓爾連頭盔都脫了，不斷以拳頭互毆，弗雷德瑞克最後以上勾拳打敗古卓爾。現場觀眾都非常興奮，大聲歡呼並起立鼓掌。

遊騎兵許奈德的衝撞動作屬於合法衝撞，規則上防守球員可用肩膀、上臂、臀部、手肘來衝撞持球者身體。然而棕熊葛瑞爾幫隊友抱不平，脫了手套上前開扁（依規定打架必須丟掉手套和球棍）。弗雷德瑞克也是心有未甘，同時和遊騎兵的古卓爾開打。裁判在打鬥結束之後判決是棕熊葛瑞爾行為不當，將他驅逐12分鐘，不過取得人數優勢的遊騎兵還是吞下敗仗。

打架是規則允許的，但是棕熊球迷也認為葛瑞爾的行為沒有必要，因為對方是合法衝撞，最多就是等對手持球再以衝撞報復，而不是莽撞地衝上去開打，畢竟遊騎兵陣中擁有聯盟頂尖打手瑞弗斯（Ryan Reaves）。棕熊目前10勝2負是東區戰績最佳球隊。