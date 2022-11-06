日本男神木村拓哉出道多年，憑著帥氣外表與精湛的演技獲得海內外粉絲的支持與喜愛，使他廣告、代言、戲約不斷，當地時間今（6）日下午1點，他也將出席岐阜市的「岐阜信長祭」，並在其中扮演「織田信長」騎馬遊街，令粉絲相當期待。而根據日本媒體的報導，木村拓哉雖然只參與1天、1小時的遊行活動，就讓當地商家賺進上億日幣，再度見證他超狂的吸金實力。

據了解，「岐阜信長祭」是當地民眾為了紀念戰國名將「織田信長」建設岐阜的功德，而舉辦為期兩日的傳統藝能活動，每年也都會找人扮演織田信長，率領火炮隊武士音樂遊行，並同時推廣當地農產品，對於當地民眾來說是相當重要的傳統節日；2009年還曾邀請來自岐阜的男星伊藤英明回家鄉扮演織田信長，而掀起50萬人參與活動的熱潮。

但根據日本媒體的報導，自從新冠疫情爆發後，「岐阜信長祭」便暫停了3年，直到今年再度重啟，而在電影《THE LEGEND & BUTTERFLY》中扮演織田信長的木村拓哉，為了讓當地民眾恢復往年光景，並順便替電影宣傳，竟主動提出「不收酬勞」參與此次「岐阜信長祭」的想法，並由電影公司負責服裝、道具及馬匹的費用，讓活動瞬間受到眾人矚目；原本活動只限制1.5萬人的觀看席位，卻吸引超過96萬人報名抽籤，令外界期待不已。

另外，根據岐阜地方智庫「十六總合研究所」統計，此活動雖只有短短2天，卻預估超過60萬人參與，其中包含50萬名岐阜市民以及10萬民觀光客，預估將為當地的旅館業帶來約5億日幣（約新台幣1.1億元）的收入，而餐飲業也將有12億日幣（約新台幣2.6億元）進帳，2天可望達到39億日幣（約新台幣8.5億元）的收益，讓當地民眾充滿希望，也被日本媒體形容為「木村拓哉效應」。

報導中也提到，有鑑於南韓梨泰院事件，當地警方也比往年增加了7~8倍的警力在現場支援，避免活動發生任何意外。