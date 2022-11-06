國門開放，商機來了？觀察今年第三季，台北市月租在20萬元以上的一樓店面租賃交易案，目前共計有13筆，比起今年第二季的7筆，和第一季的9筆都略有增溫。第三季的新租賃資料中，有3筆店面由服飾業者承租，分別位在東區以及中山商圈，其中位在捷運忠孝敦化站旁的臨大馬路店面，由網拍服飾業者以每月28萬元承租，租金單價9226元，創下今年東區店面租金單價第二高行情；此外，有2筆飲品業者承租西門町商圈的店面。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，租金總價高的店面，通常坪數大，但換算單坪月租金不會太高，不過一旦開業，投入的租金成本和裝潢成本都不低，因此需經過審慎評估，進駐店家多為高客單價的業種，或是知名連鎖品牌，也是商圈復甦與否的參考依據。

隨著疫苗普及且國門開放，零售業伺機而動，下半年店面租賃逐步恢復中，第四季有機會出現更多高價租賃交易，不過經過疫情重創，租客可承受的租金仍偏向保守，空置店面的租金水準是否能回歸正常，還需一段觀察期。

據實價登錄揭露，台北市信義區忠孝東路四段一處百坪店面，去年還是私房料理餐廳，不過今年8月新租客以43萬元租下，成為今年以來台北市月租總額最高的店面租賃交易，而租客是一家醫療診所，目前正在裝潢中。

台灣房屋信義光復旗艦加盟店店長饒乃軍表示，該店面鄰近台北大巨蛋、國父紀念館，附近還有「聯合大於」、「聯合大哲」豪宅，地段相當精華，以正忠孝東路四段的百坪店面來說，行情至少60萬元起，月租43萬元可說是相當划算，推測應是大巨蛋營運一再延宕，再加上近年疫情影響店面市況，房東為了避免店面空置太久，因此釋出善意出租，且醫療診所業態穩定，也有能力長租，增添議價空間。