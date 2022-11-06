美國之音報導，隨著中國孔子學院在各國陸續被關閉，另一個少為人知的中國職業技術培訓中心正在進駐一帶一路沿線國家。泰國大城商務技術學院的學生向天津渤海職業技術學院的老師學習應用電子技術；在非洲馬里，學生們跟著天津醫學高等專科學校的老師研習中醫手法；中餐大廚師傅落地英國，教學生們製作正宗中國菜。

這些職業技術學校都有一個共同名字：魯班工坊。魯班工坊由天津市政府啟動，以中國歷史上家喻戶曉的工匠魯班為名，向一帶一路沿線國家的居民提供職業教育。從機電一體化到應用電子技術，從自動化到機器人，各地魯班工坊教授的專案隨當地需要進行調整。從2016年在泰國設立第一個魯班工坊以來，目前在全球19個國家有25家魯班工坊。

澳洲國立大學研究員范德克雷（Dirk van der Kley）表示，「按照目前的規模，魯班工坊對東道國的貢獻有限，它們作為地緣經濟或軟實力工具的作用也有限。但如果該工坊繼續擴大規模，這種情況可能會改變」。他補充說，「鑒於中國當前的經濟逆風，我們正在觀察這是否會成為現實」。

魯班工坊與孔子學院的輸出模式基本相同：中國的職業技術學校尋找當地的合作夥伴，在當地學校落地並開設課程，教授中國標準的相關技術，而學生畢業後投入服務當地的專案。

中國國家主席習近平多次在國際場合提到這個職業教育網路。2018年中非合作論壇開幕式上，習近平提出在非洲設立10個魯班工坊。今年，習近平在與土庫曼、塔吉克、吉爾吉斯等多國總統會晤時，都提到了在他們的國家建設魯班工坊。范德克雷直言，這說明該項目得到中央政府的支援。

報導指出，這些特定項目與中國的一帶一路項目有關。第一個魯班工坊2016年在泰國設立，為配合中國在泰國投資70億美金的一帶一路高鐵項目，魯班工坊設立了鐵院中心，開設高鐵動車組檢修技術和高鐵鐵道信號自動控制兩個系所。在吉布地，魯班工坊的專業是鐵道運營管理和商貿，服務於一帶一路專案，即中國企業建設的亞吉鐵路。

一些專家認為，魯班工坊將使得中國和開發中國家的聯繫更加緊密，從而在地緣經濟上占據優勢。英國諾丁漢大學副教授蘇利文（Jonathan Sullivan）直言，「你不能責怪開發中國家接受提供的資源，如果中國是唯一的提供者，他們自然會接受中國的資源」。他認為，最好的方法就是西方世界提供一個與魯班工坊媲美的項目，進行良性競爭。