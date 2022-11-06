國家太空中心表示，成功大學團隊的雙節混合式燃料探空火箭將在周二（18日）發射，這是屏東旭海「短期科研探空火箭發射場」第二個發射任務。當天上午4時30至分7時附近區域道路將進行交通管制，民眾若要前往觀看，應預先了解及安排。

7月10日，陽明交大前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊於屏東旭海「短期科研探空火箭發射場」成功發射第一枚科研火箭，飛行時間約2分鐘、飛行高度約3公里。測試重點包含可控制混合式火箭推進技術、火箭飛行導航控制技術、火箭發射地面支援系統、火箭降落傘回收系統。

繼陽明交大團隊後，成大團隊原本上個月要執行屏東旭海「短期科研探空火箭發射場」的第二個發射任務，但因為颱風攪局而暫停，改為本周二上場。

成大團隊規畫於11月8日飛試，透過此次任務，團隊會進行科學酬載、推進器系統、脫節機構、高空點火等關鍵技術驗證，並嘗試全程追蹤火箭高動態軌跡。

國家太空中心表示，成大團隊的火箭的節數是由下往上數，第一節在最底下。兩節式火箭的優點在於，第一節耗盡燃料、不再具備功能時，拋掉該節可減輕自身重量，讓火箭飛得更高更快，但脫節設計也使得火箭製造與操作更複雜。

2019年成大團隊曾成功發射1500公斤級推力的混合式燃料火箭，團隊以該次經驗為基礎，三年來持續精進提升火箭系統開發能力，在發動機研製、零組件設計製造、脫節機構、空中點火等工程與技術都有所突破。

國家太空中心表示，成大團隊預計在周二上午6時50分發射火箭，當天鄰近發射場域之台26線公路74.5公里至79公里間雙向交通管制。早上4時30分開始管制，人車盡速通行，勿停留；6時20分開始完全禁止通行；待發射活動結束，最快7時可解除管制。

民眾若要前往觀看火箭發射，國家太空中心提醒，海岸地多為鵝卵石與礫石，請著舒適衣物與鞋子，準備飲用水、防曬、防風、雨具、糧食等用品，並確保車輛油料充足；同時，周遭不易補給物資，強烈建議任何需求皆要預先了解與安排，評估自身狀況再前往。