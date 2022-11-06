大陸諧星楊迪過去在喜劇以誇張惡搞的表演，在演藝圈迅速竄紅，更因此獲得「表情帝」的封號，現在常活躍在綜藝節目。他日前到醫院接種流感疫苗，返家路上遇到大學生在街頭賣唱，對方宣稱生病要籌醫藥費，當下他好意轉帳100元人民幣(約445新台幣)，不料粉絲聽聞此消息都質疑可能被詐騙，掀起一陣討論。

楊迪日前在微博表示，日前到醫院接轉完流感疫苗後，強忍著左手的痠痛，騎乘13公里的共享單車，一共騎了85分鐘才回到家。他透露，搭到醫院的計程車錢是61.88元(約新台幣275)，回程改騎共享單車反而花106.5元(約新台幣475元)，而其中100元是在他返家時好心掃碼給一名在街頭抱病賣唱的大學生。

楊迪透露對方自稱血小板有問題。(圖/楊迪 微博)

楊迪在微博曬出100元的轉帳紀錄，驚覺付費對象竟顯示教育培訓。(圖/楊迪 微博)

然而事後他仔細察看手機轉帳的頁面，卻驚覺轉帳對象顯示「教育培訓」，不免懷疑：「希望他說的是真的」，他表示對方介紹自己是剛畢業的大學生，工作體檢驗出血小板有問題，父母年邁又家庭條件不佳，讓他心生同情，且對方現場放置一塊板子，放有畢業證書以及大學畢業證，不過，楊迪也安慰自己若是假的也就算了，反正如果沒掃碼回家也會糾結，萬一真能幫到對方豈非好事一樁。

貼文曝光後網友咬定他一定被騙，「常有這種大學生，也是板子上寫家庭經歷有多苦，還說連早飯都沒得吃」、「啊我血小板也有問題去兩個醫院說沒啥事，這怎麼回事」、「迪哥太善良了你這樣的人不多了」，不過也有人緩頰說，「你問心無愧，如果是假的有愧的是他」、「如果沒掃碼也會後悔，乾脆掃一掃免得耿耿於懷，知道自己是正直的就會有回報！」