九合一選戰投票日倒數20天，各候選人咬緊牙關繼續衝刺。最新民調顯示，桃園市長選舉方面，由國民黨候選人張善政以36％的支持度奪冠，領先民進黨候選人鄭運鵬的30％；至於看好度方面，有35％的民眾看好張能夠勝選，鄭的看好度僅26％。

《聯合報》今（6）日最新民調顯示，桃園市長選戰在4名候選人的爭奪下，藍綠基本上已歸隊，支持度以張善政的36％領先，且獲81％國民黨支持者力挺；鄭運鵬以30％的支持度些微落後，並獲78％的民進黨選民支持；而民眾黨候選人賴香伶及無黨籍候選人鄭寶清分別僅獲得4％支持度。

在看好度方面，有35％的選民看好國民黨在此次選舉中可以重新執政桃園，而鄭運鵬的看好度較低，僅獲得26％選民看好，不過其中有36％民眾認為到目前為止，桃園市長的選情勝負仍難以斷言，佔最多數。

此外，有7成7的選民表態，將會在11月26日走出門去投票，且進一步分析會出門投票的民眾，其中有39％為力挺張善政的選民，支持鄭運鵬的選民僅34％。

此次民調於11月2日至4日晚間進行，以住宅電話為母體作隨機抽樣，並根據民眾性別、年齡結構等進行加權，成功訪問設籍於桃園市的1088位成年民眾，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。