彰化一名吳姓男子某年母親節買蛋糕要替妻子慶祝，未料意外目擊妻子坐在同校的英文代課男老師車上，甚至男老師的大腿內側還放著扭曲的塑膠套與衛生套，讓他嚴重懷疑男子他的妻子關係不純，控告男方侵害配偶權。案經吳男上訴，彰化地院法官重新勘驗證據，認為2人關係並沒有踰矩，駁回吳男請求。

判決書指出，吳男主張，黃姓男子為妻子服務學校的英文代課老師，2019年間母親節晚上，他與妻子約好在娘家慶祝節日，他抵達後卻未看見妻子身影，尋找之下才發覺妻子坐在黃姓男子的車上將近30分鐘。

吳男表示，待妻子下車後他靠近該車詢問黃男與妻子的關係，卻意外發現黃男的車上放著家中的抱枕，且黃男的大腿內側有扭曲的塑膠套與衛生紙，讓他不禁懷疑黃男與妻子有不正當交往行為，認為黃男行為足以破壞夫妻共同生活美滿，依法向黃男求償25萬元。

對此，黃男聲稱，吳男提供的畫面截圖中，難以看出他腿上的東西是與保險套相關的物品，客觀上更是跟保險套完全無關，至於他與吳妻僅一個月見1至2次，並沒有任何不當或留宿的關係，難認有超過一般男女的情誼關係。

一審員林簡易庭駁回吳男主張，案經吳男上訴，彰化地院認為，吳男提出的錄音、錄影光碟與照片的內容，均無法證明黃男曾與吳妻不正當交往，認為求償並非有理。駁回上訴全案定讞。