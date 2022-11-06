有疑似新冠肺炎症狀時，可用家用快篩試劑檢測，台大醫院口腔顎面外科主治醫師李正喆表示，昨日早上喉嚨癢，快篩結果陰性就放心出門，沒想到2個小時再回到家，原本一條線的快篩試劑竟變成兩條線，再次篩檢結果為陽性確診，他提醒大家快篩完別急著丟掉。

李正喆昨（5）日於個人臉書指出，近日家裡的人陸續確診，醫院在外受訓的總醫師、門診的住院醫師也染疫，昨日早上起床覺得喉嚨癢癢的，但沒有其他症狀，拿快篩篩檢結果為陰性，為求謹慎他還等了15分鐘，確認是一條線，就放心出門開會。

李正喆2個小時後回家，發現出門前篩檢的快篩試劑，竟從原本的一條線變成兩條線，檢測線（T線）呈現淡淡的紅色。他不敢相信驚呼「怎麼可能」，再拿出一支快篩試劑篩檢，結果立刻出現兩條深紅色線，確診新冠肺炎。

李正喆說，本以為已撐到最後，沒想到還是確診了，「我成為我們家4人中最後一個染疫的，我終於確定我不是天選之人，也不是沒有朋友的人，跟病毒的感情也沒有不好。」他建議大家，快篩完別急著丟掉，寧可多擺1至2個小時，說不定會有意外的結果。