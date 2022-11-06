民進黨南投縣長候選人蔡培慧與尋求連任的埔里鎮長廖志城，兩人的聯合競選總部昨（5）日成立，這是副總統賴清德從帛琉返台後的首場活動，讓蔡非常感激，她也強調，自己參選不是要官位，而是想好好做事。

蔡培慧昨深夜於臉書指出，很謝謝每一位冒雨前往支持她和廖志城的鄉親朋友，也很謝謝賴清德返台第一場活動就到南投給予鼓勵，她非常感動賴與廖在致詞中，特別提到她在從政前的經歷。

「我是農村出身，家事清白。」蔡培慧透露，父親是麵包師傅，母親是在工廠上過班也擺過地攤的斜槓家庭主婦，自己則是高二開始在火鍋店打工，一路一步一腳印走到台大博士畢業，雖然當教授在大學教書很不錯，但她一直無法放下的就是家鄉南投。

蔡培慧指出， 一路走來，她非常感謝農委會主委陳吉仲，兩人共同讓農民的權益更升級，「無論是農民職災保險與農民退休金，都是阿慧與主委一同大力推動的！」她強調，2022這場南投縣長選舉，自己不是要一個官位，而是要來好好做事，把停滯17年的落後逐步追上，讓南投重返榮耀。

蔡培慧表示，她相信大家堅定的信念不會被黑金、買票文化給動搖，一時的快樂不值得所有人的發展再賠上四年，如同昨日雨下得再大，也影響不了南投人想改變南投的決心。