真好玩(8491)旗下最新代理手遊新作《突擊莉莉Last Bullet》11/1正式上市後，市場好評不斷，搶下App Store及Google Paly雙平台下載冠軍。

《突擊莉莉Last Bullet》是由知名IP《突擊莉莉》改編，為日本株式會社Pokelabo與SHAFT共同開發之手遊大作，更是日本暢銷遊戲。真好玩表示：「《突擊莉莉Last Bullet》擁有精細的動漫畫風，精彩刺激的對戰系統，為日本暢銷的手遊大作，更是台港澳玩家期待已久的作品，為讓玩家感受到遊戲的原汁原味，《突擊莉莉Last Bullet》特別與日本原廠共同營運，以期能帶給玩家更加日式純粹的沉浸式遊戲體驗。」

《突擊莉莉》是由日本玩具大廠Azone International與acus於2013年所推出的多媒體企畫，除模型之外，也陸續推出小說、漫畫、動畫、舞台劇等相關作品，為日本暢銷之IP。而《突擊莉莉Last Bullet》則是《突擊莉莉》衍生的手遊作品，由日本株式會社Pokelabo與SHAFT共同開發。

《突擊莉莉Last Bullet》擁有精細畫面，豐富的遊戲系統，精彩的劇情故事等特色，日本上線第一周下載量便突破百萬次，成為日本暢銷遊戲之一，更是台港澳玩家期待度超高的手遊大作，如今《突擊莉莉Last Bullet》於台港澳新馬等地區同步發行，上線不到三天即搶下App Store及 Google Paly雙平台下載冠軍，更顯出其遊戲吸睛魅力。