It's always snack time when Giannis is on the bench. 🤣🍿 pic.twitter.com/5o6Sny2Kds — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 6, 2022

就算公鹿6日刻意讓「字母哥」阿提托康波輪休坐在場邊狂吃爆米花，但他們仍有足夠戰力可以維持不敗之身！布魯克羅培茲攻下全場最高25分，葛雷生艾倫也有19分進帳，攜手協助公鹿108比94輕取雷霆，繼續把隊史開季連勝紀錄推進到9場，且是聯盟唯一不敗球隊。

公鹿今天不只讓波提斯取代阿提托康波先發位置，更把今年第24順位選來的菜鳥前鋒博尚升上先發，讓公鹿開賽打得有點掙扎，直到次節才靠布魯克羅培茲、葛雷生艾倫、恩瓦拉等人火力逐漸拉開差距，上半場結束，公鹿67比53領先。

來到下半場，公鹿一開始就拉出8比0小高潮，轉眼擴大領先到20分以上，儘管雷霆末節一度縮小差距到10分，可是公鹿馬上靠著布魯克羅培茲接連取分打出9比0攻勢重新拉開，接下來雷霆雖然持續追趕，卻始終無法再追到個位數了。

公鹿除了布魯克羅培茲與葛雷生艾倫的傑出進攻表現，傑文卡特也有18分，波提斯12分、21籃板，恩瓦拉12分，哈勒戴10分、13助攻與6籃板；雷霆以亞歷山大18分最高，吉迪15分居次，目前雷霆苦吞2連敗，戰績掉到4勝5敗。