桃園八德今舉辦蕃薯嘉年華，市長鄭文燦也到場品嚐直呼「甜度OK！」更大讚八德的農業發展多元，可以說是小而強。（陳夢茹攝）

桃園八德今舉辦一年一度的蕃薯嘉年華活動。（陳夢茹攝）

桃園八德今舉辦蕃薯嘉年華，市長鄭文燦也到場品嚐。（陳夢茹攝）

桃園市八德區除了是稻米的故鄉外，還是溫網室蔬菜的重鎮，其中白鷺里更種植大面積品質良好的蕃薯，公所今早於元聖宮廣場舉辦一年一度的蕃薯嘉年華活動，市長鄭文燦也到場品嚐直呼「甜度OK！」他表示，蕃薯是台灣美食文化的一部分，蕃薯嘉年華活動則是地方特色農業活動，值得持續每年辦理，更讚許八德的農業發展多元且常獲獎。

鄭文燦說，八德是米的故鄉，種植出來的稻米經常得獎，冠軍米更是聞名全台，溫網室蔬菜如番茄等品質也很好，白鷺里的蕃薯近年來也相當出名，八德的農業發展可以說是小而強。白鷺里里長黃慶玉在里內承租大面積農地種植蕃薯，動員全里志工一起採收、清洗、刨皮到製作成食品，做成地瓜圓、地瓜餅、炸薯條、地瓜饅頭等，蕃薯嘉年華已成為八德的地方盛事，提到蕃薯就會讓人聯想到小時候吃的稀飯裡都會加入蕃薯，那更是媽媽的味道。

鄭文燦盤點八德的建設與改變，他指出，高明、高城地區現已有埤塘公園、市民活動中心及傑克冒險公園，接著要把太平洋電線電纜公司八德廠，遷廠後捐贈舊廠土地辦理都市計畫，規畫設置永豐一號社會住宅、永豐市民活動中心及圖書分館，此外還有貿聯開發案，在倉儲遷移後，貿開自辦市地重劃區即將動工，重劃區內主要為住宅區，並保留一處學校用地，盼能作為國中預定地使用。

鄭文燦表示，桃園這近8年的改變與進步，自己每天當3天用，任期到12月25日就要交接，希望下個市長可以接下自己的規畫與建設，八德是我的故鄉，八德鄉親就是我的靠山，希望八德能持續進步。

八德公所說，今天參與活動的民眾可排隊領取1份芋圓、炸薯條、地瓜餅及地瓜饅頭組成的大禮包，限量1000份，與民眾分享在地美食的美味。八德區長黃全補充，現場除了有提供眾多地瓜美食供民眾享用外，更邀請茄苳國小、八德教養院永豐院區的小朋友、白鷺社區發展協會、國樂團等單位進行表演，為顧及各年層還有準備小丑創意造型氣球、趣味泡泡秀，讓全家大小都能一起同樂。