闕莉恩選擇保水力佳的黏質土壤，作為種植山藥的田區。（新北市農業局提供）

平溪山藥採用非穴管的方式栽培，因此外型細長。（新北市農業局提供）

從小就跟著祖父闕三在山藥田裡穿梭的闕莉恩，為照顧年邁的祖父母，2020年大學畢業後便返回平溪，跟著有30多年山藥種植經驗的祖父，學習山藥田區選擇、開溝整地、灌溉施肥到病蟲害管理等種植原生種山藥的各種訣竅，讓她獲得今年度平溪區山藥品質評鑑冠軍，闕三則獲新北市級山藥評鑑原生種-非穴管栽培組冠軍。

23歲的闕莉恩說，祖父可說是我種植山藥最給力的導師，今年的稀少雨量讓山藥種植困難重重，好在她特別選擇保水力佳的黏質土壤，作為種植山藥的田區，再加上非穴管的栽培方式，讓山藥深埋土中，使山藥的根系取得深層的地下水，減少異常氣候的衝擊，順利生產出今年奪冠的冠軍山藥。

新北市農業局指出，新北山藥為新北健康三寶之一，盛產於雙溪、貢寮、平溪、瑞芳、三芝、石門、淡水、汐止等區，種植面積約46公頃，年產量約600公噸，「立冬」後品嘗山藥正對時。

平溪區農會理事長胡正吉表示，新北山藥以Q彈綿密的「基隆原生種山藥」為主要特色，相傳這品種，都是當年農友親自到深山裡挖掘，並漸漸馴化成目前的山藥品種，不同於其他新北山藥產區，平溪區多採用非穴管的方式栽培山藥，將山藥零餘子或種苗直接埋入土中，不以塑膠穴管引導，而是任由山藥自由生長，提供原生種山藥最接近起源地的生長環境，生產出外型細長、約略拇指粗、口感紮實Q彈的美味山藥，時常在採收前就被熟客指名搶購，每台斤價格可達500元。

農業局表示，為方便民眾品嘗購買山藥，15日前，與福容大飯店合作推出6道新北山藥養生料理，分別於福容大飯店台北一館、淡水漁人碼頭店及福隆店等3間據點販售。購買山藥可至冠軍闕莉恩的三耕早網站https：／／reurl.cc／V1G50N及新北市農會真情食品館查詢 https：／／reurl.cc／KXKYOy或電洽瑞芳、平溪、三芝農會。