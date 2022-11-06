桃園市蘆竹光明河濱公園滾球場暨光明市民活動中心設置太陽光電發電系統標租案，2者為共同標租，目前活動中心屋頂已完成架設。（桃園市政府經發局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園蘆竹光明河濱公園滾球場目前正在建置太陽光電設備，預計年底前可完工，未來將成為市內首座社區光電球場，推行過程中稍遇阻礙，經發局坦言，廠商認為該案場光照面積不夠大、成本過高，經商討後決議調降原售電回饋百分比，終於在上月底動工。響應中央的綠色能源政策，市府積極推動公有案場太陽光電標租，目前設置量約20MW，總計年發電量約2500萬度。

市議員劉勝全指出，蘆竹光明河濱公園滾球場先前屋頂使用塑膠防曬條易損壞，鑑於北市開始將光電球場從校園帶入社區，希望桃園跟上腳步，市府邀集經發局、公所等相關單位聯合會勘，認為可行後便啟動招標程序，由於廠商認為若只有滾球場架設太陽能板，光照面積不夠大，不敷成本，因此連同一旁的光明市民活動中心也一併架設太陽能板，並將原售電回饋百分比從6.1％降至1.1％，終於在上月底正式動工。

劉勝全說，盼首座社區綠能光電球場完工後，後續能推廣到更多公園，原預計要在蘆竹區海寧公園也建置綠能天幕籃球場，但因面積不足、成本過高等因素推動不順，將先改為一般薄膜天幕。

經發局表示，蘆竹光明河濱公園滾球場暨光明市民活動中心設置太陽光電發電系統案，2者為共同標租，目前活動中心屋頂已完成架設，光電滾球場現正施作中，預計年底前可完成併聯。至於推廣到其他社區公園，由於經濟部公告的太陽能風雨球場躉購費率加成僅限於學校，社區公園仍不適用，缺乏經濟誘因、案場通常不夠大，因此廠商標租意願低，將待經濟部擴大適用範圍後再推動。

經發局盤點，目前桃園市公有案場太陽光電設置量約20MW，總計年發電量約2500萬度，發電量最高的案場為新屋區光電公墓，去年總發電量約400萬度，此外配合班班有冷氣、校校有光電計畫，預計未來可再增加約40MW的太陽光電。