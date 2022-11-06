盧姓駕駛不配合盤查還逆向闖紅燈，最後仍是被攔下。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

盧姓駕駛不配合盤查還逆向闖紅燈，最後仍是被攔下。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

盧姓駕駛不配合盤查還逆向闖紅燈，最後仍是被攔下。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名盧姓駕駛今日上午因邊開車邊抽菸遭警方盯上，原先他一開始還假裝配合盤查，沒想到下一秒竟踩油門逃逸，過程中他還在大馬路上闖紅燈、逆向行駛，一路逃到五福、光華路口時才停下，員警立刻拔槍喝止要他下車，經酒測才發現他是酒駕才心虛想逃，警方依他危險駕車等行為開單，另外酒駕則依法移送偵辦。

新興分局五福二路派出所員警6日上午7時50分行經青年一路與復興二路路口時，發現一名30歲的盧姓駕駛邊開車還邊抽煙，員警上前敲窗示意攔查，盧姓駕駛一開始先假裝配合慢慢靠路邊，但車都還沒停下，隨即踩油門加速逃逸。

盧男逃逸過程還闖紅燈及逆向行駛，追了1公里遠，直到逃到五福、光華路口時，才因為卡在車陣中停下，員警立刻拔槍喝令他：「下車！」。

經酒測，盧男酒測值為0.76mg／L已超標，員警依法逮捕，原先依《道路交通管理處罰條例》駕駛行駛於道路，手持香菸、吸食吃上600元的罰單，現在又加上危險駕車、不服稽查取締，可分別處6000至2萬4000元和1萬至3萬元；酒駕部分，於偵訊後依《刑法》公共危險罪嫌，移送地檢署偵辦。

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